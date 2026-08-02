Склад с химической продукцией загорелся на северо-востоке Франции

Жителей пяти городов Франции призвали укрыться из-за пожара на складе с химией

Крупный пожар охватил склад с химической продукцией в промышленной зоне департамента Мозель на северо-востоке Франции. Как сообщил телеканал BFMTV , префектура призвала жителей пяти муниципалитетов не выходить на улицу из-за попадания в дым вредных веществ.

Ограничения распространили на города Гандранж, Амневиль, Витри-сюр-Орн, Клуанж и Ромб, где в общей сложности проживают 30 тысяч жителей.

«Учитывая присутствие химических веществ, крайне важно продолжать соблюдать меры предосторожности», — заявили в ведомстве.

По данным пожарных служб, пламя охватило склад площадью 500 квадратных метров, где хранится химическая продукция. При этом само здание внесено в список объектов культурного наследия.

Заместитель префекта Элен Демоломб-Тоби объявила, что пожарные локализовали пламя в 14:30. В огне легкие травмы получили два спасателя и сотрудник склада.

Чиновница подчеркнула, что сейчас в муниципалитетах началось измерение вредных веществ в воздухе, после чего жителям объявят, можно ли им покинуть дома и выйти на улицу.

В минувшую пятницу, 31 июля, сильный пожар охватил склад во Владивостоке. Прибывшие на место сотрудники МЧС локализовали пламя на площади 5000 квадратных метров. Тушением занимались 40 человек и 10 единиц техники.