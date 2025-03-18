Скандальный футболист Промес принял ислам после ареста в ОАЭ

Он принял это решение после того, как закончился его контракт с московским клубом. Руководство отказалось продлевать договор, так как футболист не мог покинуть ОАЭ.

Близкие футболиста заявили, что Квинси посчитал, что его жизнь пошла под откос из-за криминальных историй, захотел все изменить. Решение обратиться в новую религию принял после ареста в Объединенных Арабских Эмиратах в марте 2024 года по запросу нидерландской прокуратуры, написали авторы публикации.

Он пришел в мечеть и произнес символ веры (шахаду) в присутствии свидетелей, чтобы его признали другие мусульмане. Футболист взял себе имя Мохамед.

Промес также опубликовал первые кадры из мечети Джумейра в ОАЭ. На видео он запечатлел момент, когда находился внутри святилища перед молитвой во время священного месяца Рамадан. Под роликом футболист разместил фразу «Альхамдулиллах», что в переводе означает «Хвала Аллаху за все».

Ранее на родине Промеса приговорили к шести годам лишения свободы за контрабанду почти полутора тонн кокаина и к полутора годам за попытку убийства двоюродного брата. Прокуратура требовала для футболиста девять лет заключения и восемь лет для его сообщника.

Это уже не первое уголовное дело в отношении Промеса. В прошлом году футболиста приговорили к полутора годам лишения свободы за то, что ранил ножом своего родственника на вечеринке.