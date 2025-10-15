Скандальная переписка Молодых республиканцев США в приватном чате всплыла в Сети

Лидеры Молодых республиканцев в США состояли в секретном чате в Telegram, где обменивались расистскими и оскорбительными сообщениями. Их переписка всплыла в Сети, отчет о приватных сообщениях опубликовало издание Politico .

Молодые американцы понимали, что если чат «утечет», то их уволят. Так и случилось, сразу после публикации статьи наиболее активные участники чата лишились работы.

В публичном чате участники называли чернокожих «обезьянами» и «народом арбузов», шутили о газовых камерах, изнасилованиях и доведении политических оппонентов до самоубийства. Также они восхваляли республиканцев, поддерживающих рабство. Изнасилование они называли «эпичным».

Наиболее активными в чате были члены New York State Young Republicans, которых кандидат в губернаторы штата Элайз Стефаник называла «стержнем партии» республиканцев.

«Это расистские, сексистские, отвратительные замечания», — заявила действующий губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул.

Скандал подорвал репутацию молодежного крыла Республиканской партии Нью-Йорка. По мнению авторов материала, это может повлиять на предвыборные шансы Стефаник из-за ее тесных связей с лидерами Молодых республиканцев.