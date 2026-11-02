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    СК завершил расследование дела о крушении самолета в Афганистане в 2024 году

    Фото: РИА «Новости»

    Следователи завершили расследование дела о крушении борта Falcon, которое произошло в Афганистане в 2024 году. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Следкома.

    Во время падения частного самолета в горах на северо-востоке страны погибли два человека. Четверо из шести, находящихся на борту, чудом выжили.

    По словам специалистов, уголовное дело возбудили в отношении 44-летнего командира воздушного судна. Его обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, крупного ущерба и смерть двух лиц.

    Что известно о катастрофе, можно узнать в материале 360.ru.

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