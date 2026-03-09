Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз попал под расправу в Сети: комментаторы распяли его в соцсети X за требования к Западу. Он заявил, что несмотря на операцию США и Израиля против Ирана, Запад обязан продолжать поставки вооружения на Украину.

«Про вас все забыли. Вы уже давно „старая“ новость», — заявил один из пользователей.

Другой напомнил, что этот «жалкий тип» одобрил убийство иранских школьниц. Третий заявил, что с теми деньгами, которые Запад уже выделил Украине, ВСУ должны были «выиграть 10 раз».

Комментатор заявил, что Зеленский не защищает жизнь на Украине, а расхищает бюджеты, предназначенные для обустройства защитных сооружений вокруг энергетически важных объектов. Также украинского лидера обвинили в воровстве средств и продовольствия, а также в спонсировании бандитов, похищающих людей на улице. Речь идет о сотрудниках ТЦК, которые проводят одобренную Зеленским насильственную мобилизацию.