«Ситуация на границе осложнилась». Стало известно, к чему готовятся ВСУ на границе с Белоруссией | 360°

Эксклюзив 26 апреля 2024, 04:12 «Ситуация на границе осложнилась». Стало известно, к чему готовятся ВСУ на границе с Белоруссией Военный журналист Борзенко: ВСУ испугались атаки России со стороны Белоруссии

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ВСУ сосредоточили на границе с Белоруссией 120 тысяч военных. Заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко рассказал ведущему «360» Антону Шестакову, о чем может говорит такая подготовка, и насколько эффективна.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании, рассказал, что украинские военные заминировали границу на всей протяженности, используют все возможные виды разведки. По его словам, сейчас очень высок риск вооруженных провокаций, которые могут перерасти в приграничные столкновения.

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Борзенко согласился с тем, что ситуация на границе с Белоруссией осложнилась, отметив при этом, что оборонительные линии ВСУ могут оказаться не слишком надежными.

«Украинцы могут окапываться со стороны Белоруссии, просто представляя себе, что мы можем войти через Белоруссию к ним. Вот какая идея рассматривается. Сам ввод войск. <…> Именно с этой точки зрения, на всякий случай», — предположил Борзенко.

По его словам, минные поля ВСУ достаточно легко преодолеваются с помощью специальных систем — у нас они называются «Змей Горыныч». Эти системы выкидывают вперед взрывчатку, которая детонирует мины, прокладывая коридор для танков.

При этом бетонные «зубы дракона» в исполнении ВСУ тоже оказались не слишком надежными, добавил журналист.

«Но вот эти их линии оборонительные, которые они копают, смешные оказались. Они же делают зубы дракона меньше, чем они должны быть. Мы прикинули, БМП перескакивает через этот зуб на скорости легко. А потому, что они меньше сделали их размером — сэкономили на бетоне», — подчеркнул Борзенко.