Сицилию затопило из-за сильнейших осадков

Несколько городов на Сицилии оказались затоплены из-за сильного шторма и ливней. Об этом сообщил телеканал Rai News .

За полдня на острове выпала почти готовая норма осадков, что повлекло за собой выход рек из берегов. Власти объявили оранжевый уровень погодной опасности и временно закрыли образовательные учреждения.

Особо тяжелые последствия непогоды ощутили на себе жители городов региона Катания. Из-за осадков произошли наводнения и оползни в городах Рипосто, Ачиреале, Джарре и Лингуаглосса. Автомобилистов, которых наводнение настигло врасплох, извлекали из машин спасатели.

В Ачи-Сант-Антонио оказался подтопленным супермаркет, где застряли несколько жителей. Сошедший в природном заповеднике Ла Тимпа сель перекрыл дорогу к деревне Санта-Текла.

На данный момент буря стихла и переместилась в открытое море.

Ранее министр транспорта Испании Оскар заявил о 223 погибших от наводнений. Еще 78 жителей пропали без вести.