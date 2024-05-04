Мир 04 мая 2024, 00:13 «Система прекратила существование». США потеряли статус гегемона Глава евродипломатии Боррель: Соединенные Штаты потеряли статус гегемона Pxhere

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Соединенные Штаты потеряли статус гегемона. Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, чьи слова привело РИА «Новости».

«Международная система, в которой мы жили после холодной войны, прекратила существование», — подчеркнул политик.

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По его словам, мировой порядок, сложившийся после 1945 года, теряет свои позиции. При этом Китай превращается в супердержаву. Это не очень приятная картина, заявил Боррель. На этом фоне необходимо определить роль Евросоюза и Великобритании.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что ради спасения собственной экономики США не гнушаются идти на крайне низкие меры — разжигать военные конфликты по всему миру. Утрата гегемонии дорого обходится американскому бюджету.