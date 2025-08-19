Синоптики США заявили о непредсказуемости урагана «Эрин»

Образовавшийся в Атлантическом океане ураган «Эрин» стал самым непредсказуемым штормом за всю историю погодных наблюдений. Об этом в комментарии телеканалу CBS News заявили синоптики Национального центра США по борьбе с ураганами.

Они пояснили, что образовавшаяся в пятницу буря за час усилилась с первой до пятой категории, а через два дня ослабела до второй. Необычное явление специалисты связали с климатическими изменениями.

По словам специалистов, «Эрин» снова набрал силу и начал продвижение к восточному побережью со стороны Багамских островов.

Кроме сильного ветра с собой ураган принесет с собой обильные ливни, которые прольются в центре и на юго-востоке, захватив острова Теркс и Кайкос.

В начале июня Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США получило нового руководителя Дэвида Ричардсона.

Первым же заявлением начальник удивил своих сотрудников, признавшись, что впервые узнал о сезоне ураганов.