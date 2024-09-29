Символ «культурной революции» в Китае Сун Биньбинь умерла в 77 лет

В США на 78-м году жизни скончалась Сун Биньбинь — одна из лидеров хунвейбинов, или «красных охранников», в 1960-х годах. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

Сун Биньбинь умерла еще 16 сентября в Нью-Йорке, но известно о ее смерти стало только сейчас.

В 60-х годах Сун Биньбинь активно поддерживала идеи Мао Цзэдуна и призывала преследовать учителей, которые выступали против революционных принципов. Это сделало ее одним из символов «культурной революции» в Китае.

В 1989 году Сун Биньбинь получила докторскую степень в Массачусетском технологическом институте, что сделало ученым с мировым именем. Она также известна как дочь генерала Сун Жэньцюна, одного из основателей Компартии КНР.