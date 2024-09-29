Символ «культурной революции» в Китае Сун Биньбинь умерла в 77 лет

В США на 78-м году жизни скончалась Сун Биньбинь — одна из лидеров хунвейбинов, или «красных охранников», в 1960-х годах. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
Сун Биньбинь умерла еще 16 сентября в Нью-Йорке, но известно о ее смерти стало только сейчас.
В 60-х годах Сун Биньбинь активно поддерживала идеи Мао Цзэдуна и призывала преследовать учителей, которые выступали против революционных принципов. Это сделало ее одним из символов «культурной революции» в Китае.
В 1989 году Сун Биньбинь получила докторскую степень в Массачусетском технологическом институте, что сделало ученым с мировым именем. Она также известна как дочь генерала Сун Жэньцюна, одного из основателей Компартии КНР.
ТК «Синегорье» эвакуировали в Челябинске из-за террористической угрозы
Командира посланной в Угледар бригады ВСУ сняли с должности
Израильские военные ликвидировали еще одного лидера «Хезболлы»
Сотрудники библиотеки в Икше представили посетителям старинные экспонаты
Скандал с девочкой-квадробером стоил Мие Бойке половины гонораров
Детский сад «Золотая рыбка» в Дмитрове стал лауреатом областного конкурса
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте