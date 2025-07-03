Главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала на слова канцлера Германии Фридриха Мерца в том, что российское телевидение, в том числе RT , занимается дезинформацией германского населения.

Выступая на канале ARD, Мерц обвинил Россию в ведении «гибридной войны» против ФРГ, заявив, что аудитория подвергается воздействию искаженной информации.

Симоньян в своем Telegram-канале назвала жалобу Мерца «нытьем на ночь глядя». Она процитировала высказывание анонимного чиновника, который сказал: «Мы еще даже не начинали», намекая на отсутствие активной пропаганды со стороны RT в Германии.

В декабре 2021 года немецкий регулятор MABB призвал спутникового оператора Eutelsat отключить канал RT DE, транслирующий передачи из московских студий. Такая акция, по мнению Симоньян, является частью кампании по цензуре.