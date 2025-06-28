Симоньян призвала армян действовать на фоне обысков силовиков у Католикоса ААЦ

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сделала обращение к жителям Армении, комментируя ситуацию вокруг резиденции Католикоса всех армян, где были проведены обыски представителями силовых структур.
«Армяне, живущие в Армении, вы чего ждете? Пока вашим сыновьям отрежут головы, а дочерей заберут в гаремы, как это уже случалось в нашей истории?» — заявила журналистка.
Напомним, утром 27 июня вооруженные бойцы специального подразделения Службы нацбезопасности Армении появились на территории резиденции главы армянской церкви. Возникшее напряжение переросло в стычку между полицейскими и служителями церкви.
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