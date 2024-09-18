Симоньян: после удаления аккаунтов на платформах Meta RT все равно продолжит работу

Удаление аккаунтов RT на платформах Meta* является ожидаемым. Об этом заявила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

Данные соцсети, пояснила Симоньян, контролируются американскими спецслужбами и «глубинным государством». Несмотря на обстоятельства, RT продолжит свою работу, рассказала главред.

Она также прокомментировала заявление Госдепа США о влиянии телеканала на общественное мнение в мире. Благодаря этой деятельности, отметила Симоньян, многие государства или относятся к ситуации с Украиной нейтрально, или поддерживают Россию.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.