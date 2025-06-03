Симоньян объяснила, почему не высказывается о переговорах России и Украины

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян высказалась о российско-украинских переговорах в Стамбуле. Об этом она написала в своем Telegram-канале .

Журналистка объяснила, почему она никак не комментирует переговоры делегаций России и Украины.

«Потому что я не жду от них ничего, о чем стоило бы писать. Буду счастлива ошибаться», — написала она.

Симоньян скептически оценивает перспективы встречи российских и украинских делегатов. До этого она отметила в своем канале, что украинцы отметили День защиты детей «попыткой убийства спящего в поезде пятимесячного младенца». Речь шла об обрушении моста на пассажирский поезд в Брянской области, когда погибли люди.

До этого главред RT заявляла, что российской армии «ничего не остается, кроме как бить по Берлину», если военные бундесвера будут участвовать в ударах ВСУ немецким оружием по территории России.