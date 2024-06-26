Симоньян: если бы не выборы в США, Ассанжа бы не освободили

Основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа отпустили под залог после того, как он заключил сделку с властями США. Если бы не предстоящие выборы, его бы не выпустили, заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире радио Sputnik.

По ее словам, президенту США Джо Байдену потребовались дополнительные голоса на предстоящих выборах в ноябре. Освобождение Ассанжа никак не изменит отношение Запада к свободе слова, это все политическая игра.

Также Симоньян выразила надежду, что Джулиан Ассанж вернется в эфир RT, где он ранее вел программу.