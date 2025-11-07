Сийярто: Венгрия и США подпишут соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере

Венгрия подпишет энергетическое соглашение с США и укажет на возможность сохранить закупки энергоресурсов у России без санкций. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в соцсети X.

«Учитывая наши географические реалии, сохранение возможности закупки энергии из России без санкций или правовых ограничений имеет важнейшее значение для энергетической безопасности Венгрии», — написал он.

Дипломат отметил, что предстоящая встреча премьер-министра Виктора Орбана с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме имеет стратегически важное значение для Венгрии.

Кроме того, по словам Сийярто, планируется обсуждение конфликта на Украине. Он напомнил об усилиях Трампа приблизить конфликтующие стороны к миру. Венгерский премьер, в свою очередь, был единственным среди европейских лидеров, кто последовательно выступал за мирные переговоры.

Ранее Орбан заявил, что страны Евросоюза, поддерживающие Украину, методично подталкивают Европу к войне.