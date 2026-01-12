Сийярто сказал правду о том, что стало с Западной Европой этой зимой

Сийярто: суровая зима поставила на колени Западную Европу, но не Венгрию

Государства Западной Европы оказались поставлены на колени из-за неожиданно суровой зимы, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. При этом, по словам министра, его родная страна не столкнулась с подобным коллапсом.

«Венгрия продолжает функционировать в этих необычных погодных условиях, которые вынудили значительную часть Западной Европы встать на колени», — указал он в эфире передачи «Час правды».

Тут же Сийярто пояснил, что венгерские власти не шли на такие исключительные меры, как, например, закрытие аэропортов, железнодорожных линий. Также в нормальном режиме работали системы здравоохранения и образования.