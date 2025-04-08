Сибирская язва за несколько дней погубила около 50 бегемотов в Конго

Десятки особей бегемотов скончались за несколько дней от сибирской язвы в одном из национальных парков на востоке Демократической Республики Конго. Об этом сообщила газета Daily Mail.

В статье уточняется, что погибли порядка 50 бегемотов. Мертвых животных нашли охранники национального парка Вирунга. Они без движения лежали на спине вдоль реки Эдуард.

Распространение сибирской язвы работники парка планируют останавливать «путем закапывания их каустической содой».

Массовая гибель парнокопытных млекопитающих стала самой масштабной потерей для парка. На данный момент здесь обитает около 1200 бегемотов.

Также сообщается о заражении буйволов. Причина их гибели пока неизвестна. Местных жителей попросили избегать диких животных в районе реки и кипятить воду перед употреблением.

Ранее в Замбии выявили более 330 человек, заболевших сибирской язвой. Четверо пациентов умерли.