Сенат Швейцарии отклонил чрезвычайную дополнительную помощь Украине на сумму 5,6 миллиарда долларов. Об этом сообщили на сайте парламента страны.

«Совет кантонов (Сенат — прим. ред.) в понедельник 28 голосами против 15 отклонил создание Фонда безопасности Швейцарии и мира в Европе», — отметили в документе.

В порядке исключения ВСУ должны были получить около 11,1 миллиарда долларов до 2030 года. В правительстве и Сенате Швеции напомнили, что расходы на армию и на Украину нельзя рассматривать как чрезвычайные, ведь они являются плановыми.

В апреле власти Швейцарии заявили, что к 2036 году планируют выделить на поддержку восстановления Украины около 5,5 миллиарда долларов.

Ранее между Евросоюзом и Соединенными Штатами возникли разногласия, связанные с использованием замороженных активов России.