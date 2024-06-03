Швейцария отклонила новый пакет помощи Украине

Сенат Швейцарии отклонил пакет помощи Украине на $5,6 млрд

Фото: Freepik

Сенат Швейцарии отклонил чрезвычайную дополнительную помощь Украине на сумму 5,6 миллиарда долларов. Об этом сообщили на сайте парламента страны.

«Совет кантонов (Сенат — прим. ред.) в понедельник 28 голосами против 15 отклонил создание Фонда безопасности Швейцарии и мира в Европе», — отметили в документе.

В порядке исключения ВСУ должны были получить около 11,1 миллиарда долларов до 2030 года. В правительстве и Сенате Швеции напомнили, что расходы на армию и на Украину нельзя рассматривать как чрезвычайные, ведь они являются плановыми.

В апреле власти Швейцарии заявили, что к 2036 году планируют выделить на поддержку восстановления Украины около 5,5 миллиарда долларов.

Ранее между Евросоюзом и Соединенными Штатами возникли разногласия, связанные с использованием замороженных активов России.

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