Шведам рассказали, как распознать в жене русского шпиона

Шведская газета Svenskbladet перечислила 10 признаков, которые помогут распознать в жене российского шпиона. Необычный список издание опубликовало после нового витка шпиономании в стране.

Журналисты отметили, что одним из признаком являются сим-карты в ящике комода кровати, разбросанные по самым разным местам USB-накопители, а также старый телефон Nokia 3110 с желтой запиской «FSB».

По данным Svenskbladet, жена, если она шпионка, будет настаивать, чтобы муж носил микрофон в галстуке, когда он идет на работу в государственное учреждение.

«Она до сих пор поддерживает связь со своей старой подругой детства. Каждое воскресенье они разговаривают по телефону по-русски — ровно в полночь, ровно по семь минут», — с иронией отмечает газета.

Она добавила, что распознать шпионку также можно по реакции на упоминание НАТО по радио или телевидению у — у женщины начнет странно дергаться правый глаз.

Ранее посол в Стокгольме Сергей Беляев рассказал, что жители Швеции проявляют интерес к переезду в Россию.