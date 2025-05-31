Шторм и град обрушились на Александрию

Сильный шторм с ливнями и градом прошел в египетской провинции Александрия, расположенной на побережье Средиземного моря. Об этом сообщила газета Youm7.

На рассвете на регион обрушились ураганные дожди, сопровождаемые грозами и сильным ветром. На некоторых территориях провинции выпал град.

В результате непогоды в городе произошли наводнения, в одном из районов обрушилась часть жилого дома — повреждены три автомобиля, стоявшие рядом. Также в разных частях Александрии упали рекламные щиты, деревья и фонарные столбы.

Метеорологи предупредили, что грозовые облака сейчас движутся в сторону соседней провинции Матрух, и непогода может распространиться на все северное побережье Египта.

Ранее рыба-хирург напала на россиянку в Египте. Медики наложили туристке швы и назначили курс антибиотиков с обезболивающими.