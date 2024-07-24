Штаб Трампа подал жалобу на перевод Харрис денег с предвыборной кампании Байдена

Штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа подал жалобу в Федеральную избирательную комиссию, заявив, что деньги, выделенные на переизбрание Джо Байдена, нельзя тратить на кампанию Камалы Харрис. Об этом сообщил телеканал CNN .

«Камала Харрис пытается совершить преступление, украв 91,5 миллиона долларов, оставшихся от кампании Джо Байдена», — написали представители штаба в жалобе.

Они назвали это действие крупнейшим в истории нарушением закона о федеральных избирательных кампаниях 1971 года.

Представитель Харрис назвал исковые требования республиканцев безосновательными.

«Они только отвлекут их, пока мы соберем подписи, поговорим с избирателями и победим на выборах», — сообщил он.

Ранее Харрис на первом же митинге раскритиковала Трампа, заявив, что тот не сможет достойно руководить страной и направит ее в прошлое, а не в будущее.