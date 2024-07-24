Штаб Трампа подал жалобу на перевод Харрис денег с предвыборной кампании Байдена
CNN: штаб Трампа опротестовал перевод Харрис $91,5 миллиона с кампании Байдена
Штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа подал жалобу в Федеральную избирательную комиссию, заявив, что деньги, выделенные на переизбрание Джо Байдена, нельзя тратить на кампанию Камалы Харрис. Об этом сообщил телеканал CNN.
«Камала Харрис пытается совершить преступление, украв 91,5 миллиона долларов, оставшихся от кампании Джо Байдена», — написали представители штаба в жалобе.
Они назвали это действие крупнейшим в истории нарушением закона о федеральных избирательных кампаниях 1971 года.
Представитель Харрис назвал исковые требования республиканцев безосновательными.
«Они только отвлекут их, пока мы соберем подписи, поговорим с избирателями и победим на выборах», — сообщил он.
Ранее Харрис на первом же митинге раскритиковала Трампа, заявив, что тот не сможет достойно руководить страной и направит ее в прошлое, а не в будущее.