Шольц назвал нереальным появление у ЕС ядерного оружия

Шольц: у ЕС не появится собственное ядерное оружие, это нереально

Странам Евросоюза следует повысить обороноспособность, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он предупредил, что блок никогда не обзаведется собственным ядерным оружием.

«Чтобы внести ясность: никакого „ядерного оружия ЕС“ не будет — это просто нереально. Также нет намерения ставить под сомнение суверенитет французской ядерной силы сдерживания», — объявил он в статье для издания The Economist.

Шольц призвал союзников увеличить вклад в трансатлантическое распределение бремени обеспечения безопасности, независимо от результатов грядущих выборов президента США, и укрепить «европейскую опору сдерживания» в НАТО. Также политик поддержал предложение президента Франции Эммануэля Макрона обсудить будущее системы обороны.

Евросоюз задумался о собственной программе ядерных вооружений из-за риска возвращения республиканца Дональда Трампа в Белый дом, заявляла заместитель председателя Европарламента Катарина Барлей. По ее словам, странам предстоит позаботиться о единой системе ПВО «Небесный щит» и создании вооруженных сил.