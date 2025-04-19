Шоколад финансирует военных. В Британии потребовали, чтобы Mondelez ушел из России
Британские депутаты потребовали, чтобы Mondelez перестал продавать шоколад в РФ
В Великобритании группа из 70 депутатов потребовала у главы компании Mondelez Дирка Ван де Пута перестать продавать шоколад в России. Об этом написало издание Daily Mail.
Политики заявили, что продажа шоколада «финансируют военную машину РФ» за счет налогов. Они потребовали, чтобы американский кондитерский гигант ушел из России.
Инициаторы также захотели, чтобы компания раскрыла отчисления в бюджет России для «привлечения компании к ответственности».
Компания Mondelez в 2010 году поглотила британскую кондитерскую фабрику Cadbury. Ей принадлежат такие бренды, как Alpen Gold, Toblerone, Milka, Oreo и другие. После начала СВО компания перестала вкладывать средства в рекламу, но с российского рынка не ушла.
В марте 2024 года Mondelez International отказался от поставок продукции в магазины российской сети «Лента» из-за разногласий по закупочным ценам. В гипермаркеты перестали завозить продукцию Dirol, Oreo, Milka и Alpen Gold.