Шоколад финансирует военных. В Британии потребовали, чтобы Mondelez ушел из России

В Великобритании группа из 70 депутатов потребовала у главы компании Mondelez Дирка Ван де Пута перестать продавать шоколад в России. Об этом написало издание Daily Mail .

Политики заявили, что продажа шоколада «финансируют военную машину РФ» за счет налогов. Они потребовали, чтобы американский кондитерский гигант ушел из России.

Инициаторы также захотели, чтобы компания раскрыла отчисления в бюджет России для «привлечения компании к ответственности».

Компания Mondelez в 2010 году поглотила британскую кондитерскую фабрику Cadbury. Ей принадлежат такие бренды, как Alpen Gold, Toblerone, Milka, Oreo и другие. После начала СВО компания перестала вкладывать средства в рекламу, но с российского рынка не ушла.

В марте 2024 года Mondelez International отказался от поставок продукции в магазины российской сети «Лента» из-за разногласий по закупочным ценам. В гипермаркеты перестали завозить продукцию Dirol, Oreo, Milka и Alpen Gold.