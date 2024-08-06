Шойгу передал просьбу Путина к иранским властям по ответу Израилю

Президент России Владимир Путин обратился с просьбой к верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи сдержанно ответить Израилю на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании. Об этом журналистам Reuters сообщили источники в Исламской Республике.

По их данным, Путин передал через секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу, который находился с рабочим визитом в Тегеране, чтобы Хаменеи не допустил жертв среди мирного израильского населения при ответной реакции.

Журналисты пояснили, что приезд Шойгу стал способом, используемым Москвой для донесения до Ирана «необходимости сдержанности». И Кремль, и МИД Ирана проигнорировали запросы агентства.

Накануне иранское правительство отвергло призывы Соединенных Штатов и арабских стран смягчить ответ на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Власти намерены все же ударить по Израилю.