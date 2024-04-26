Шойгу назвал дополнительной угрозой войска НАТО у границ России | 360°

Мир 26 апреля 2024, 10:57 Шойгу назвал дополнительной угрозой войска НАТО у границ России Шойгу: вставшие у границ России войска НАТО создали дополнительные угрозы РИА «Новости»

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Дислоцированные непосредственно у границ России войска НАТО создали дополнительные угрозы для военной безопасности. Об этом на совещании министров обороны стран — участниц ШОС в Астане заявил глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу.

«Приблизившиеся вплотную к границам России войска альянса создали дополнительные угрозы военной безопасности. Хочу подчеркнуть, что к нам пришли, а не наоборот. Это в очередной раз показывает, что Западу верить нельзя. Теперь Россию упрекают, что если нас не остановить на Украине, то мы нападем на НАТО», — заявил он.

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Шойгу добавил, что Россия придерживает политики невмешательства во внутренние дела других государств.

«Вместе с тем, после распада СССР продолжается расширение НАТО на Восток. Нам обещали в 90-х, что не будет этого, но уже прошло шесть волн расширения альянса», — заключил министр.

Ранее Шойгу сказал, что членство Швеции в НАТО повысило напряженность на двух направлениях.