Школьница из США попросила NASA вернуть Плутону статус планеты и ей ответили

Трогательное письмо написала в NASA десятилетняя американская школьница. В своем послании она попросила вернуть Плутону статус планеты. Написанное от руки красным фломастером послание в социальной сети X опубликовал друг семьи девочки, в надежде, что его увидят в космическом агентстве.

Школьница в своем письме напомнила, что Плутон раньше считался планетой. Так как он остается в Солнечной системе, то имеет право вернуть полноправный статус.

Девочка перечислила пять фактов, которые должны сыграть свою роль. По ее словам, это карликовая планета, которая находится в поясе Койпера. Плутон меньше Луны, но имеет собственные спутники. Планетой его считал открывший его астроном Клайд Томбо.

Школьница извинилась за вероятные ошибки и добавила, что положительный ответ сделает «очень-очень счастливыми» много людей.

Пользователи быстро распространили пост по всей социальной сети. В комментарии пришел директор NASA Джаред Айзекман. Он написал, что агентство «изучит этот вопрос».

В январе прошлого года астрономы университета Аризоны выдвинули версию формирования Плутона и его спутника Харона.

Они заявили, что согласно расчетам около миллиарда лет назад эти два космических тела слились в одно, а после снова отдалились, но сохранили связь за счет гравитации. Эти процессы ученые назвали «поцелуем и захватом».