Шина самолета Boeing взорвалась во время взлета в Швеции
В Стокгольме во время взлета у самолета Boeing, на борту которого находился 181 пассажир, взорвалась шина колеса шасси. Об этом сообщила газета The New York Post.
По информации издания, воздушное судно направлялось в Париж. Когда борт уже поднимался в воздух, пассажиры услышали звук взрыва.
На взлетно-посадочной полосе аэропорта остались части шины. Командир корабля принял решение развернуться. Самолет успешно совершил посадку в Стокгольме, несмотря на случившееся.
Ранее стало известно, что летевший из Лондона в Пекин самолет Air China экстренно сел в Нижневартовске. Пассажиров лайнера через несколько часов забрал резервный борт.
