Шесть мексиканцев находились в разбившемся в Филадельфии самолете

Шесть граждан Мексики летели на борту разбившегося в Филадельфии самолета

Все шестеро находившихся на борту упавшего рядом с жилыми домами в американском городе Филадельфия медицинского самолета Learjet 55 были гражданами Мексики. Об этом в социальной сети X сообщило посольство страны.

«Авиакомпания подтвердила, что на борту летели шесть человек гражданства Мексики. Представители консульства находятся на связи с членами их семей», — заявили в дипломатическом представительстве.

В посольстве добавили, что консульство Мексики окажет близким жертв трагедии всю необходимую помощь. Также они устанавливают, не пострадали ли мексиканцы после падения самолета в жилом секторе.

По данным канала Fox News, на борту рухнувшего самолета могли взорваться баллоны с кислородом. Источники в отделении местной полиции не исключили, что кислород мог смешаться с топливом, что и спровоцировало взрыв.

Ранее в соцсетях появилось видео падения самолета на жилые дома в Филадельфии.