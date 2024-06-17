Шесть человек погибли в ДТП с грузовиком на Филиппинах

Трехколесный велосипед столкнулся с грузовиком на шоссе в городе Хенераль-Сантос на юге Филиппин. В результате аварии погибли шесть человек, в том числе трое детей, сообщил сайт kp.ru.

По предварительным данным, водитель трехколесного велосипеда находился в состоянии алкогольного опьянения. От полученных травм он погиб.

Отмечается, что также в аварии пострадали четыре ребенка в возрасте от семи до 13 лет, их доставили в больницу.

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