Шесть человек погибли и 60 пострадали при пожаре в доме престарелых в Иордании

Шесть человек погибли, пятеро находятся в критическом состоянии и еще 55 получили менее тяжелые травмы после пожара в доме престарелых в Иордании. Об этом сообщило местное информационное агентство Petra .

Всего в здании на момент возгорания находились 111 человек, но большинство удалось эвакуировать. Площадь пожара составила 80 квадратных метров.

Установлено, что очаг возгорания находился на первом этаже. Иорданские правоохранительные органы расследуют происшествие.

В начале марта пожар в доме престарелых произошел в немецком Бедбург-Хау (земля Северный Рейн — Вестфалия). Четыре человека погибли, 58 пострадали. Среди тех, кому понадобилась помощь врачей, оказались и пожарные, участвовавшие в тушении здания. Несколько комнат полностью выгорели.