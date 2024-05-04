Шедший в Россию танкер застрял в проливе Дарданеллы | 360°

04 мая 2024, 13:51
Шедший в Россию танкер застрял в проливе Дарданеллы
BirGun: в Дарданеллах у следующего в РФ танкера Sea Marine сломался двигатель
Танкер Sea Marine остановился в проливе Дарданеллы из-за сломавшегося двигателя. Корабль отбуксовали в район якорной стоянки Шевкетие. Об этом сообщило турецкое издание BirGun.
Танкер шел под флагом Вьетнама из Греции в Россию. О проблемах с двигателем капитан корабля передал по рации в управление судовых транспортных служб, и в район Дарданелл прибыл буксир береговой охраны. О происходящем также оповестили экипажи проходящих мимо судов. На движение кораблей ЧП не повлияло.
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Ранее турецкой береговой охране пришлось перекрыть Босфорский пролив из-за сильного тумана. В результате образовалась огромная очередь, около пролива выстроился 301 корабль, в том числе и российские суда.
Зимой проблемы в проливе возникали из-за остановившегося танкера, следовавшего в Измир под флагом России. Он сломался и перекрыл движение в обе стороны.
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