Шары Северной Кореи озадачили Запад

Сотни рабочих, резиновые лодки и воздушные шары задействовали для возвращения эсминца «Чхве Хен» в Северной Корее в вертикальное положение. Об этом сообщила газета The New York Times .

На спутниковых снимках видно, что на причале вдоль тросов выстроились сотни людей, которых, по-видимому, привязали к судну. Также около эсминца установили около 20 воздушных шаров в форме дирижаблей длиной до пяти метров для увеличения плавучести.

Аналитик считают, что из-за отсутствия современного оборудования военные использовали ручной способ возвращения корабля в вертикальное положение. Резиновые лодки, судя по всему, удерживали тросы, когда ими обматывали судно.

Боевой корабль едва не затонул 21 мая прямо на глазах Ким Чен Ына. Корма сошла с направляющих раньше времени, а носовая часть застряла на стапеле. В итоге эсминец потерял баланс из-за повреждений корпуса и сел на мель.