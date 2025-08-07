Шансы договориться растут, но есть нюансы: Путину и Трампу может потребоваться не 1 встреча

Американская и российская стороны ускоренно готовятся к встрече двух лидеров, их диалог состоится уже в ближайшие дни. О том, чем могут закончиться переговоры президента Владимира Путина и его коллеги Дональда Трампа, 360.ru рассказал политолог Малек Дудаков.

Сама по себе новость о встрече глав государств, отметил он, безусловно, является позитивной.

«Саммит на самом высоком уровне повышает вероятность того, что и России, и Соединенным Штатам удастся прийти к каким-то договоренностям», — подчеркнул американист.

Вместе с тем эксперт призвал учитывать, что у государств сильно отличаются переговорные позиции, поэтому для сближения сторон потребуется какое-то время. Он допустил, что Путин и Трамп в итоге встретятся несколько раз, так как одного саммита будет мало.

Дудаков также напомнил о встрече двух президентов в Хельсинки в 2018 году. Тогда от саммита тоже ждали многого, однако никакой оттепели в американо-российских отношениях не произошло.

«Сейчас, я думаю, обе стороны будут пытаться избежать повторения не самого лучшего опыта. Для администрации Трампа, я думаю, этот саммит будет попыткой в конечном счете добиться хотя бы каких-то, пусть и символических, достижений в рамках деэскалации и заморозки конфликта», — уточнил политолог.

По его мнению, российский лидер попытается донести до Трампа, что для урегулирования конфликта на Украине важно разрешить его первопричины. Также Дудаков не исключил, что на время переговоров объявят временное перемирие.

У встречи президентов есть большой потенциал — саммит может стать серьезным шагом на пути к урегулированию украинского кризиса, добавил он.