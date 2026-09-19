Шальной олень поставил точку в карьере и жизни блистательного спортсмена

Австрийский велогонщик-экстремал Макс Ризе погиб во время вечерней тренировки неподалеку от границы с Германией. Предположительно, он ехал на большой скорости и столкнулся с оленем, сообщило Heute .

Ризе выехал на тренировку вечером. Он решил прокатиться по панорамной трассе Росфельд. Что именно произошло, доподлинно неизвестно — пострадавшего мужчину на обочине нашла случайная прохожая.

Она же вызвала на место происшествия скорую. Врачи попытались реанимировать Ризе, но безуспешно. Велогонщик от полученных травм оправиться не смог.

Полиция предположила, что спортсмен на велосипеде набрал высокую скорость при спуске под гору. Вероятно, из леса наперерез ему выбежал олень. Эту версию еще предстоит подтвердить, поиски в округе пострадавшего животного результата не дали.

Макс Ризе — австрийский спортсмен и один из наиболее заметных деятелей в дисциплинах гравел и байкпакинг.

Ранее в сентябре умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков.