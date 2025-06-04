Северная Корея подняла перевернувшийся эсминец

Северная Корея вернула в вертикальное положение эсминец класса «Чхве Хен», который в мае во время неудачного спуска на воду частично затонул. Об этом сообщил американский телеканал NBC News, сославшись на спутниковые снимки.
Носовая часть эсминца осталась на суше. В районе гидролокационной системы виднелись возможные повреждения.
Корабль едва не затонул на глазах Ким Чен Ына 21 мая. Корма раньше времени сошла с направляющих, а носовая часть застряла на стапеле. В итоге эсминец сел на мель и потерял баланс из-за повреждений корпуса.
Глава КНДР назвал случившееся недопустимой безответственностью и потребовал в кратчайшие сроки восстановить корабль.
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