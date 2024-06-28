Северная Корея начнет поставлять яблоки и женьшень в Россию

Северная Корея будет поставлять яблоки в Россию. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз Россельхознадзора после переговоров руководителя федерального органа Сергея Данкверта с северокорейскими коллегами.

«Стороны отметили большой потенциал для расширения торгового взаимодействия в части взаимных поставок продукции, в частности овощей и фруктов», — написали в пресс-релизе.

Там подчеркнули, что заместитель председателя Комитета по контролю за качеством импортно-экспортной продукции и карантину КНДР Ким Су Чхор также готов поставлять в Россию женьшень.

Ранее в российском посольстве в Пхеньяне заявили, что РФ заинтересована в импорте одежды и обуви из Северной Кореи. В диппредставительстве объяснили, что речь идет не о начале сотрудничества, а о его восстановлении. В 1980-90-х годах обе страны активно взаимодействовали в сфере импорта одежды.