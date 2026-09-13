Декларацию о праве проведения референдума о независимости намерены подписать лидеры Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса по итогам саммита в Кардиффе, который пройдет в ближайший понедельник, 14 сентября. Об этом сообщила газета The Telegraph .

Авторы материала отметили, что риск распада страны велик как никогда, поскольку все три страны возглавили сторонники независимости.

Первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии Джон Суинни в комментарии изданию заявил, что премьер-министру Великобритании Энди Бернему пора смириться с тем, что он станет «последним главой правительства Соединенного Королевства».

«Впервые в истории Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию возглавляют первые министры, выступающие за независимость. Не может быть более ясного признака того, что статус-кво не является устойчивым и что Вестминстер должен готовиться к будущему после распада Великобритании», — заявил Суинни.

По данным источника The Telegraph, после переговоров лидеры подпишут меморандум о взаимопонимании, обязывающий стороны сотрудничать для проведения референдума и последующей работы после достижения независимости. Все трое уже дали согласия, что страны вступят в Евросоюз. Шотландия и Уэльс как независимые государства, а Северная Ирландия как часть Ирландской Республики.

О независимости Шотландии и ее вступлении в Евросоюз еще три года назад заявлял первый министр Хамза Юсаф. Он подчеркивал, что против выхода Великобритании из состава блока выступили 62% избирателей.

Политик отмечал, что Шотландия уже проводила референдум о независимости в 2014 году, но эта идея не набрала достаточного количества голосов. После того как Лондон вывел страну из состава Евросоюза ситуация изменилась.