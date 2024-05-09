Мир 09 мая 2024, 16:24 Сеть скрытых заводов построили на Украине Mundo: министр промышленности Украины Камышин построил сеть скрытых заводов Oleksandr Rupeta / Global Look Press

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Министр Украины по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин построил на территории страны сеть скрытых заводов, часть из которых расположены под землей. Об этом сообщило издание Mundo.

«Часть из них находятся на уровне земли, а часть — под ней. Некоторые даже серьезно замаскированы», — отметили авторы статьи.

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По информации источника, местонахождение этих заводов держат строжайшем секрете.

В феврале 2024 года глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что на США сформировали сеть биологических лабораторий из 330 объектов для изучения патогенов, способных вызывать пандемии.

Глава войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов не исключал, что национальная полиция Украины и СБУ способны «под чужим флагом» устроить провокацию с биологическим оружием. По его словам, ВСУ курировала член руководящего совета по биобезопасности Великобритании Филиппа Ленцос.