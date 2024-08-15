Сеть ресторанов в Берлине закрыли после бойкота из-за русского названия

В Берлине из-за организованной в интернете травли закрылись все три ресторана восточноевропейской кухни «Дача». Совладелица бизнеса Кристина Энке заявила газете Berliner Zeitung , что не помогли даже ее украинские корни и исключение из меню русских блюд.

Меньше месяца назад женщина закрыла последний из сети ресторанов. По ее словам, основными причинами стали возросшие траты на электроэнергию, зарплату сотрудникам и повышенный до 19% НДС, однако этого не случилось бы без объявленного после февраля 2022 года бойкота.

«Мы могли бы как-то со всем этим справиться, если бы не эти предрассудки. <…> Мы специально убрали из меню русские блюда. Но и это не помогло. Я даже думаю, что смена имени не помогла бы», — сказала Энке.

В интернете появились призывы не ходить в «Дачу» из-за того, что один из ее совладельцев имел русские корни. Энке объяснила, что речь шла об Илье Каплане, который, как и она, являлся гражданином Германии. Женщина сказала, что он несколько раз публично осудил действия России, но травлю продолжили. В результате бизнес-партнеры сдались и решили закрыть сеть.

Русские эмигранты в Новой Зеландии, Исландии, Норвегии и других странах тоже столкнулись с предвзятым отношением. Они рассказали RT о дискриминации на работе и в школе.