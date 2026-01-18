Серия грабежей прокатилась по торгующим карточками Pokemon магазинам в США

Грабители вынесли из магазина Pokemon в Нью-Йорке товары на 100 тысяч долларов

Группа из трех вооруженных людей ворвалась в магазин с коллекционными карточками и фигурками серии Pokemon на Манхэттене и вынесла товары на 100 тысяч долларов. Об этом со ссылкой на пресс-службу полиции Нью-Йорка сообщил телеканал NBC News .

Из опубликованной записи с камер наблюдения следует, что трое людей в черной одежде с закрытыми лицами ворвались в помещение торговой точки. Пока один держал покупателей и продавца на мушке пистолета, двое его подельников молотками разбили витрины.

Владелица магазина Кортни Чин заявила, что грабители вынесли товары на 100 тысяч долларов. Особенно их интересовали коллекционные карточки с Pokemon. Полиция Нью-Йорка заявила, что начала поиски злоумышленников.

Редкие карточки Pokemon стали добычей группы грабителей, взломавших магазин в Лос-Анджелесе в конце декабря. По оценке полиции, торговая точка понесла ущерб на сумму не менее 150 тысяч долларов. Правоохранители задержали четырех подозреваемых. В начале января полиция задержала еще одного злоумышленника, который украл из магазина полную коллекцию карточек общей стоимостью 300 тысяч долларов.

Положивший начало популярной франшизе Pokemon аниме-сериал завершился в марте 2023 года после 26 лет показа. Всего в эфир вышли 25 сезонов и более 1,2 тысячи серий. Популярность мультфильма привела к созданию компьютерных игр, карточек, игрушек и другого мерча.