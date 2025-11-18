Серьги пропавшей в Турции петербурженки нашли на трупе женщины

Брат пропавшей в Анталье в конце октября жительницы Санкт-Петербурга отправился в Турцию на опознание найденного трупа женщины с серьгами, похожими на украшение сестры. В комментарии «Известиям» он заявил, что погибшая на родственницу совсем не похожа.

По его словам, рост трупа оказался значительно ниже. Кроме того, на теле он увидел огромное количество шрамов, которых не было у сестры. Также у погибшей женщины наблюдались проблемы с зубами, с которыми петербурженка не сталкивалась.

«Во время опознания я не узнал свою сестру, смотря на труп женщины. Я к этому телу не отношусь как к моей сестре, потому что она у меня на руках выросла, я ее знаю», — сказал брат пропавшей.

Несмотря на отсутствие доказательств, родственники заказали проведение ДНК-экспертизы для установления личности погибшей.

Приехавшая на отдых с 12-летним сыном жительница Санкт-Петербурга пропала 31 октября, когда вышла из отеля за сигаретами. По данным полиции Турции, ее сопровождал еще один постоялец гостиницы, с которым она познакомилась накануне.

Мужчина заявил, что оставил приятельницу на пляже и отвлекся на игру в волейбол. По его словам, когда он вернулся, россиянки на месте уже не было, но остались ее вещи, которые знакомый и передал сыну.