Сербский сенатор Вулин: при решении любого вопроса на Балканах Запад убирает «сербский фактор» | 360°

27 апреля 2024, 14:23
Сербский сенатор Вулин: при решении любого вопроса на Балканах Запад убирает «сербский фактор»
При решению любого вопорса на Балканах западные страны убирают «сербский фактор». Об этом RT сообщил сенатор Республики Сербской Александр Вулин.
Он выразил обеспокоенность из-за сложившейся ситуации с безопасностью.
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«Все решения балканского вопроса они (Запад — прим. ред.) видят в том, чтобы на Балканах не было единого, сильного и организованного сербского народа», — процитировал «Петербургский дневник» Вулина.
Запад считает, что Дейтонские соглашения нужно сохранить, а Республику Сербскую — упразднить, но при этом говорит о недопустимости изменения границ, добавил сенатор.
Запад
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