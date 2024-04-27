Сербский сенатор Вулин: при решении любого вопроса на Балканах Запад убирает «сербский фактор» | 360°

Мир 27 апреля 2024, 14:23 Сербский сенатор Вулин: при решении любого вопроса на Балканах Запад убирает «сербский фактор»

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При решению любого вопорса на Балканах западные страны убирают «сербский фактор». Об этом RT сообщил сенатор Республики Сербской Александр Вулин.

Он выразил обеспокоенность из-за сложившейся ситуации с безопасностью.

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«Все решения балканского вопроса они (Запад — прим. ред.) видят в том, чтобы на Балканах не было единого, сильного и организованного сербского народа», — процитировал «Петербургский дневник» Вулина.

Запад считает, что Дейтонские соглашения нужно сохранить, а Республику Сербскую — упразднить, но при этом говорит о недопустимости изменения границ, добавил сенатор.