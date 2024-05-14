Сербия раскрыли маневр Вучича с визитом Зеленской | 360°

Мир 14 мая 2024, 09:06 Сербия раскрыли маневр Вучича с визитом Зеленской Политолог Мрдаль: Зеленская «удачно» поехала в Сербию после визита Си Цзиньпина Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency / Global Look Press

Читать 360 в

Визит первой леди Украины Елены Зеленской в Белград неслучайно состоялся после приезда в страну председателя КНР Си Цзиньпина. На это журналу NIN указал сербский политолог Младен Мрдаль.

Зеленская нанесла ответный визит первой леди Сербии Тамаре Вучич, которая гостила в Киеве в сентябре 2023 года. Пребывание украинской делегации прошло без громких заявлений, которыми изобиловал визит председателя Китая Си Цзиньпина.

Реклама

«Тем не менее присутствие министра Кулебы свидетельствует, что приезд украинской делегации в Белград — это не только результат хороших отношений Зеленской и Тамары Вучич», — указали в публикации.

Визит Зеленской и Кулебы «очень удачно» состоялся после приезда Си Цзиньпина и появившихся «подозрений» в отношении Сербии в повороте на Восток. Политолог Мрдаль отметил, что визит организовали не позднее февраля 2024 года, а о посещении китайским лидером Сербии было известно еще раньше.

«Так что все прекрасно совпало. Кто бы ни придумал этот внешнеполитический маневр сербской дипломатии — его можно только поздравить», — сказал Мрдаль.

Есть предположение, что посещением Белграда украинская делегация пыталась привлечь как можно больше стан к участию в саммите в Женеве.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев. Необъявленный визит американской делегации стал первым после выделения Украине пакета помощи на сумму 61 миллиард долларов. Основная цель поездки — продемонстрировать солидарность Соединенных Штатов с Украиной.