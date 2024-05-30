Сенатор Цеков: страны Прибалтики выглядят сегодня как «абсолютно маргинальные» государства

Президент Эстонии Алар Карис разрешил использовать замороженные российские активы в качестве компенсации нанесенного Украине ущерба. В беседе с « Ридусом » ситуацию прокомментировал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

По его словам, таким образом Эстония нарушила принцип неприкосновенности собственности.

«Страны Евросоюза в последнее время разрушают все, что только можно. Особенно этим отличаются страны Прибалтики, которые выглядят сегодня как абсолютно маргинальные государства», — высказался сенатор.

На взгляд Цекова, принимая такие меры, Эстония сама себя уничтожает. Подобное решение обязательно к ней вернется, но в более худшем варианте, добавил сенатор.