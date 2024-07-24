Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности страны к рациональным переговорам о мире с Россией. Это приведет к смене политического режима на Украине, сообщил член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с «Ридусом».
По мнению сенатора, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров, Кремль по-прежнему желает прекращения боевых действий. Позиция по данному вопросу четко обозначена президентом Владимиром Путиным.
При этом стране не нужна заморозка вооруженного конфликта. Россия стремится к прочному миру с гарантиями, отметил Цеков.