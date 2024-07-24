Сенатор Цеков: переговоры приведут к смене политического режима на Украине

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности страны к рациональным переговорам о мире с Россией. Это приведет к смене политического режима на Украине, сообщил член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с «Ридусом».