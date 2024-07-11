Сенатор Цеков: действия НАТО способствуют консолидации мирового сообщества с РФ

НАТО не может адекватно и объективно оценивать ситуацию в мире и отношения с РФ. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT.

По его мнению, у членов альянса абсолютно отсутствует чувство самокритики.

«Они „не представляют опасности“, но при этом расширяют НАТО, двигают границу НАТО к России», — отметил сенатор.

Многие государства, считает Цеков, уже «разобрались, что к чему». Чем чаще участники объединения будут делать такие обращения, тем больше станет консолидация остального мирового сообщества с Россией, заключил эксперт.

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