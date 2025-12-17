Сенатор Пушков усомнился в вероятности разрыва польско-украинского альянса

Польша продолжит поддерживать Украину, но поставит определенные условия, особенно если начнется процесс присоединения Киева к Евросоюзу. Таким мнением поделился председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков в интервью NEWS.ru.