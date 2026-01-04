Сенатор Пушков указал на существенный раскол американских элит

Заявления о причастности бывшего президента США Барака Обамы к подготовке госпереворота отражают беспрецедентный кризис американской элиты. Такое мнение высказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в беседе с « Парламентской газетой ».

По его словам, подобное напряжение в отношениях политических кругов США наблюдалось и ранее, однако традиционно стороны соблюдали негласные правила политического соперничества и избегали столь радикальных обвинений.

К исключениям сенатор отнес убийство Джона Кеннеди в 1963 году. Он назвал этот случай абсолютно криминальным актом, добавило ОТР.