Возгорание возникло на объекте охладительных систем Запорожской атомной электростанции после атаки со стороны ВСУ. В беседе с RT ситуацию прокомментировала член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

По ее словам, нападение Вооруженных сил Украины на АЭС — угроза мировой ядерной безопасности.

«Почему МАГАТЭ и международная общественность не хотят замечать это чрезвычайное преступление, <…> нам, в России, понятно», — отметила сенатор.

Она также добавила, что разрушение основ мировой ядерной безопасности ведет абсолютно все страны к апокалипсису.