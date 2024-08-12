Сенатор Ковитиди: атака ВСУ на Запорожскую АЭС — угроза мировой ядерной безопасности

Возгорание возникло на объекте охладительных систем Запорожской атомной электростанции после атаки со стороны ВСУ. В беседе с RT ситуацию прокомментировала член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

По ее словам, нападение Вооруженных сил Украины на АЭС —  угроза мировой ядерной безопасности.

«Почему МАГАТЭ и международная общественность не хотят замечать это чрезвычайное преступление, <…> нам, в России, понятно», — отметила сенатор.

Она также добавила, что разрушение основ мировой ядерной безопасности ведет абсолютно все страны к апокалипсису.

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